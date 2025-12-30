Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nusakambangan Tambah Penjara Super Ketat, Napi "Kelas Berat" Bakal Dikurung di Lapas Kumbang

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |06:15 WIB
Nusakambangan Tambah Penjara Super Ketat, Napi "Kelas Berat" Bakal Dikurung di Lapas Kumbang
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tengah mempersiapkan lembaga pemasyarakatan (lapas) super maximum security baru di Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Lapas yang diberi nama Lapas Kumbang ini dirancang untuk menampung hingga 1.500 narapidana berisiko tinggi.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto mengatakan, pembangunan lapas tersebut saat ini telah memasuki tahap penyelesaian. Pemerintah menargetkan proyek tersebut rampung sebelum pergantian tahun.

"Kita akan terus melakukan pemindahan. Saat ini kami masih menyelesaikan pembangunan 1.500 ruang lagi untuk kategori super maximum security," ujar Agus kepada wartawan, Senin 29 Desember 2025.

Ia berharap seluruh proses pembangunan dapat diselesaikan sesuai target. “Mudah-mudahan tahun ini selesai,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
napi Lapas Lapas Nusakambangan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192526//menteri_imigrasi_dan_pemasyarakatan_agus_andrianto-Bm2Q_large.jpg
Serahkan Diri, Warga Binaan Lapas Aceh Tamiang Bakal Dapat Tambahan Remisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192501//viral-p2zb_large.jpg
Ribuan Narapidana Berisiko Tinggi Dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192353//pemindahan_napi_ke_lapas_nusakambangan-mdof_large.jpg
Bersih-bersih Lapas, 130 Napi Risiko Tinggi Dipindahkan ke Nusakambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/455/3190958//menteri_agus-H0RB_large.jpg
Reformasi Pemasyarakatan, Menteri Agus: Warga Binaan Jadi Co-Creator Industri Fashion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189650//narapidana-bLKr_large.jpg
Napi Lapas Cibinong Dibina Mentalnya Sebelum Kembali ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/33/3189211//ammar_zoni-ZdWm_large.jpg
Anak Ammar Zoni Hanya Diberitahu Sang Ayah Sedang Bekerja di Luar Negeri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement