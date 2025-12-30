Nusakambangan Tambah Penjara Super Ketat, Napi "Kelas Berat" Bakal Dikurung di Lapas Kumbang

JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tengah mempersiapkan lembaga pemasyarakatan (lapas) super maximum security baru di Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Lapas yang diberi nama Lapas Kumbang ini dirancang untuk menampung hingga 1.500 narapidana berisiko tinggi.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto mengatakan, pembangunan lapas tersebut saat ini telah memasuki tahap penyelesaian. Pemerintah menargetkan proyek tersebut rampung sebelum pergantian tahun.

"Kita akan terus melakukan pemindahan. Saat ini kami masih menyelesaikan pembangunan 1.500 ruang lagi untuk kategori super maximum security," ujar Agus kepada wartawan, Senin 29 Desember 2025.

Ia berharap seluruh proses pembangunan dapat diselesaikan sesuai target. “Mudah-mudahan tahun ini selesai,” katanya.