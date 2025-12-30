Kaleidoskop 2025: Tragedi Ojol Affan Kurniawan, Tewas Terlindas Rantis Brimob Membakar Amarah Demonstran

JAKARTA - Gelombang protes masyarakat pada akhir Agustus 2025 meledak. Kematian pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan (21) membuat amarah massa memuncak, yang sebelumnya menuntut setop pemborosan anggaran dan kenaikan tunjangan DPR.

Malam itu, Kamis 28 Agustus 2025, massa masih terus menyuarakan aspirasi. Kemudian dipukul mundur aparat dari lokasi aksi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Massa aksi pun terurai hingga ke kawasan Pejompongan.

Perlawanan massa terus berlangsung. Kejadian memilukan itu pun terjadi, ketika mobil kendaraan taktis (Rantis) Brimob melaju menerobos kerumunan massa. Affan yang ketika itu tengah menyeberang terlindas hingga tewas.

Massa histeris langsung menyerbu mobil rantis. Situasi yang tak terkendali membuat mobil rantis terus melaju meninggalkan lokasi kejadian. Ironisnya, Affan tidak sedang mengikuti aksi, namun tengah menjalankan pekerjaannya sebagai ojol.

Massa Serbu Mako Brimob Kwitang, Prabowo Melayat ke Rumah Affan

Video Affan pun viral hingga memicu kemarahan dan meluas ke berbagai daerah. Sementara di Jakarta, massa langsung menyerbu Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat. Massa yang diselimuti amarah membuat situasi malam itu kian mencekam.