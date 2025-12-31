Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Profil Kiribati: Negara yang Pertama Kali Rayakan Tahun Baru 2026

Rahman Asmardika, Jurnalis - Rabu, 31 Desember 2025 | 11:46 WIB
Profil Kiribati: Negara yang Pertama Kali Rayakan Tahun Baru 2026
Kiribati. (Foto: US Departemen of State)
A
A
A

JAKARTA – Kiribati, sebuah negara kecil di Samudra Pasifik, menjadi perhatian setiap pergantian tahun. Pasalnya, Kiribati, yang memiliki populasi hanya 136.000 jiwa, adalah negara pertama yang memasuki tahun baru dibandingkan negara-negara lainnya di dunia.

Negara ini berada di zona waktu UTC+14, yang merupakan zona waktu paling awal di dunia. Sebagai gambaran, saat Kiribati memasuki tahun 2026, di Jakarta waktu masih menunjukkan pukul 17.00 WIB.

Lokasi Geografis

Kiribati adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 33 atol dan satu pulau karang terangkat, tersebar di Samudra Pasifik. Dengan luas total daratan hanya 811 km², Kiribati membentang sejauh 3.500 kilometer dari barat ke timur, melampaui Hawaii hingga mendekati Australia. Yang lebih menakjubkan, Kiribati adalah satu-satunya negara di dunia yang menyentuh keempat belahan bumi.

Negara ini terdiri dari tiga kelompok pulau utama: Kepulauan Gilbert di bagian barat, Kepulauan Phoenix di tengah, dan Kepulauan Line di bagian timur. Ibu kota Kiribati, Tarawa Selatan, merupakan pusat administratif dan demografis terbesar dengan konsentrasi setengah dari total populasi negara.

 

