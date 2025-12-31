Malam Tahun Baru 2026 di Ancol, Pengunjung Nantikan Dewa 19 hingga Pertunjukan Drone

JAKARTA - Suasana Pantai Lagoon Ancol semakin malam semakin ramai pengunjung. Meski sempat turun hujan, tak menyurutkan antusiasme pengunjung untuk merayakan malam Tahun Baru 2026 di lokasi ini, Rabu (31/12/2025).

Berdasarkan pantauan Okezone malam ini, para pengunjung semakin memadati area pinggir pantai. Mereka mulai mendekat ke dekat panggung pertunjukan musik.

Pengunjung di Pantai Lagoon Ancol ini didominasi keluarga yang menghabiskan waktu berlibur. Beberapa dari mereka bahkan sampai mendirikan tenda untuk bermalam di Pantai Lagoon setelah merayakan pergantian tahun.

Sejak sore hari ada banyak kegiatan yang bisa dicoba para pengunjung mulai dari berenang di pinggir pantai, duduk santai menunggu matahari terbenam, mencoba berbagai kuliner hingga menyaksikan pertunjukan musik gratis.

Malam nanti akan ada acara puncak yaitu pertunjukan 1.000 drone (drone show) dan lighting show di Pantai Lagoon. Pengunjung di kawasan Ancol tidak hanya bisa menyaksikan pertunjukan tersebut. Namun, ada juga berbagai pertunjukan musik di Pantai Karnaval dan Pantai Festival Ancol dengan penampilan dari Dewa-19.

