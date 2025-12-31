Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Malam Tahun Baru 2026 di Ancol, Pengunjung  Nantikan Dewa 19 hingga Pertunjukan Drone

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |21:46 WIB
Malam Tahun Baru 2026 di Ancol, Pengunjung  Nantikan Dewa 19 hingga Pertunjukan Drone
Malam Tahun Baru 2026 di Ancol, Pengunjung  Nantikan Dewa 19 hingga Pertunjukan Drone (Mei Sada Sirait)
A
A
A

JAKARTA - Suasana Pantai Lagoon Ancol semakin malam semakin ramai pengunjung. Meski sempat turun hujan, tak menyurutkan antusiasme pengunjung untuk merayakan malam Tahun Baru 2026 di lokasi ini, Rabu (31/12/2025).

1. Malam Tahun Baru di Ancol

Berdasarkan pantauan Okezone malam ini, para pengunjung semakin memadati area pinggir pantai. Mereka mulai mendekat ke dekat panggung pertunjukan musik.

Pengunjung di Pantai Lagoon Ancol ini didominasi keluarga yang menghabiskan waktu berlibur. Beberapa dari mereka bahkan sampai mendirikan tenda untuk bermalam di Pantai Lagoon setelah merayakan pergantian tahun.

Sejak sore hari ada banyak kegiatan yang bisa dicoba para pengunjung mulai dari berenang di pinggir pantai, duduk santai menunggu matahari terbenam, mencoba berbagai kuliner hingga menyaksikan pertunjukan musik gratis.

Malam nanti akan ada acara puncak yaitu pertunjukan 1.000 drone (drone show) dan lighting show di Pantai Lagoon. Pengunjung di kawasan Ancol tidak hanya bisa menyaksikan pertunjukan tersebut. Namun, ada juga berbagai pertunjukan musik di Pantai Karnaval dan Pantai Festival Ancol dengan penampilan dari Dewa-19.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/628/3192931//times_square-qkN0_large.jpg
KUIS: Perayaan Tahun Baru, Apa Hal Ikonik yang Kamu Tahu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192930//sorak_sorai_festival_di_taman_mini_indonesia_indah_pada_malam_tahun_baru_2026-uodH_large.jpg
Malam Tahun Baru 2026, Pengunjung Padati TMII Nikmati Sorak Sorai Festival
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/612/3192809//resolusi-8hPV_large.jpg
Rayakan Tahun Baru dengan 5 Cara yang Berbeda 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192925//jakarta_music_festival_di_lapangan_banteng_menyambut_tahun_baru_2026-rny5_large.jpg
Jakarta Music Festival Sambut Tahun Baru 2026, Lapangan Banteng Diserbu Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192923//suharmah_warga_pasar_kemis_tahun_baru_di_monas-DIq9_large.jpg
Perdana ke Monas, Warga Pasar Kemis Tangerang Antusias Malam Tahun Baruan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192922//seskab_teddy_indra_wijaya-PKfd_large.jpg
Malam Tahun Baru, Seskab Teddy Sebut Presiden Prabowo Nonton Layar Tancap Bareng Pengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement