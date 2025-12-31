Malam Tahun Baru 2026, Pengunjung Padati TMII Nikmati Sorak Sorai Festival

JAKARTA - Suasana Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, ramai dipadati pengunjung pada malam Tahun Baru 2026, Selasa (31/12/2025). Berdasarkan pantauan di lokasi pukul 20.00 WIB, masyarakat telah berdatangan sejak sore hari untuk menikmati berbagai rangkaian acara akhir tahun yang diselenggarakan TMII.

1. Malam Tahun Baru di TMII

Arus pengunjung tampak terus meningkat seiring mendekati malam Tahun Baru. Sejumlah keluarga, pasangan muda, hingga rombongan anak muda terlihat memasuki kawasan TMII melalui berbagai pintu masuk. Pengunjung tampak menikmati suasana malam dengan berkeliling area taman, mencicipi kuliner, serta menyaksikan beragam hiburan yang tersedia.

Salah satu titik yang paling ramai adalah area Panggung Sorak Sorai Festival, yang menjadi pusat perhatian pengunjung. Pengunjung dari berbagai daerah terlihat memadati area panggung untuk menyaksikan pertunjukan musik dan hiburan yang menjadi bagian dari rangkaian Sorak Sorai Festival 2.0. Antusiasme penonton terlihat sejak sore hingga malam hari, dengan area sekitar panggung dipenuhi pengunjung.

Selain konser musik, pengunjung terlihat menikmati berbagai atraksi lain seperti instalasi cahaya, pertunjukan seni budaya, serta aktivitas keluarga yang tersebar di sejumlah titik kawasan TMII. Beberapa area kuliner Nusantara juga tampak ramai dipadati pengunjung yang berburu santapan sembari menunggu pergantian tahun.