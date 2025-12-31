Jakarta Music Festival Sambut Tahun Baru 2026, Lapangan Banteng Diserbu Warga

JAKARTA - Acara perayaan Tahun Baru 2026 di wilayah DKI Jakarta digelar di beberapa titik Jakarta, Rabu (31/2/2025). Sejumlah lokasi bahkan sudah diserbu warga sejak sore hari.

1. Malam Tahun Baru

Salah satunya di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Warga mulai mendatangi kawasan ini untuk menghadiri acara Jakarta Music Festival yang dipenuhi beberapa penyanyi Tanah Air.

Sejak pintu masuk dibuka pada pukul 15.30 WIB sejumlah warga mulai menghabiskan waktu di area tersebut. Terlihat beberapa di antaranya ada yang datang langsung ke area panggung musik. Ada juga yang memanfaatkan beberapa ornamen untuk berswafoto atau sekadar jajan di stan-stan UMKM yang berada di kawasan itu.

Beberapa di antaranya terlihat datang bersama keluarga. Adapun tidak sedikit juga yang terlihat memanfaatkan waktu menuju pergantian tahun bersama pasangannya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, warga yang hendak masuk di kawasan Lapangan Banteng diperiksa. Petugas keamanan terlihat memeriksa warga untuk menghindari barang bawaan yang dilarang termasuk petasan atau kembang api.

Di sisi lain, TNI-Polri hingga unsur Satpol PP juga telah bersiaga di sekitar lokasi. Beberapa di antaranya bahkan kerap berpatroli untuk menjaga situasi.

Acara ini juga dilengkapi semangat solidaritas bagi warga terdampak bencana Sumatera dengan melakukan donasi. Warga yang ingin berdonasi bisa melakukan pembayaran menggunakan QRIS.