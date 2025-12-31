Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jakarta Music Festival Sambut Tahun Baru 2026, Lapangan Banteng Diserbu Warga

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |20:45 WIB
Jakarta Music Festival Sambut Tahun Baru 2026, Lapangan Banteng Diserbu Warga
Jakarta Music Festival Sambut Tahun Baru 2026, Lapangan Banteng Diserbu Warga (Okezone/Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Acara perayaan Tahun Baru 2026 di wilayah DKI Jakarta digelar di beberapa titik Jakarta, Rabu (31/2/2025). Sejumlah lokasi bahkan sudah diserbu warga sejak sore hari.

1. Malam Tahun Baru

Salah satunya di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Warga mulai mendatangi kawasan ini untuk menghadiri acara Jakarta Music Festival yang dipenuhi beberapa penyanyi Tanah Air.

Sejak pintu masuk dibuka pada pukul 15.30 WIB sejumlah warga mulai menghabiskan waktu di area tersebut. Terlihat beberapa di antaranya ada yang datang langsung ke area panggung musik. Ada juga yang memanfaatkan beberapa ornamen untuk berswafoto atau sekadar jajan di stan-stan UMKM yang berada di kawasan itu.

Beberapa di antaranya terlihat datang bersama keluarga. Adapun tidak sedikit juga yang terlihat memanfaatkan waktu menuju pergantian tahun bersama pasangannya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, warga yang hendak masuk di kawasan Lapangan Banteng diperiksa. Petugas keamanan terlihat memeriksa warga untuk menghindari barang bawaan yang dilarang termasuk petasan atau kembang api.

Di sisi lain, TNI-Polri hingga unsur Satpol PP juga telah bersiaga di sekitar lokasi. Beberapa di antaranya bahkan kerap berpatroli untuk menjaga situasi.

Acara ini juga dilengkapi semangat solidaritas bagi warga terdampak bencana Sumatera dengan melakukan donasi. Warga yang ingin berdonasi bisa melakukan pembayaran menggunakan QRIS.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192923//suharmah_warga_pasar_kemis_tahun_baru_di_monas-DIq9_large.jpg
Perdana ke Monas, Warga Pasar Kemis Tangerang Antusias Malam Tahun Baruan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192922//seskab_teddy_indra_wijaya-PKfd_large.jpg
Malam Tahun Baru, Seskab Teddy Sebut Presiden Prabowo Nonton Layar Tancap Bareng Pengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192920//monas_malam_tahun_baru_2026-psva_large.jpg
Kawasan Monas Dipadati Pengunjung Rayakan Malam Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192918//pantai_lagoo_ancol_pada_malam_pergantian_tahun-NMvQ_large.jpg
Rayakan Malam Tahun Baru, Pengunjung Padati Pantai Lagoon Ancol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192911//bundaran_hi-WUOh_large.jpg
Ribuan Pengunjung Serbu Bundaran HI Jelang Pergantian Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/298/3192791//steak_mushroom_sauce-YfUm_large.jpg
Resep Steak Mushroom Sauce, Bisa untuk Hidangan Malam Tahun Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement