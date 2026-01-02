Jembatan Merah Putih Presisi Dibangun Polri, Dua Dukuh di Sragen Kini Terhubung

JAKARTA – Polri membangun Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Slogo, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pembangunan ini merupakan bentuk komitmen Korps Bhayangkara dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indyasari mengungkapkan, bahwa keberadaan jembatan tersebut kini menghubungkan dua wilayah desa.

"Peresmian ini menandai terwujudnya akses penghubung vital antara Dukuh Karang Tanjung dan Dukuh Tileng," kata Dewiana kepada awak media, Jumat (2/1/2026).

Menurut Dewiana, jalur penghubung tersebut telah lama diharapkan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, Polri memutuskan untuk menyerap dan merealisasikan aspirasi warga.

"Ini merupakan harapan masyarakat yang telah bertahun-tahun dinantikan," ujarnya.