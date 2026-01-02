Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jembatan Merah Putih Presisi Dibangun Polri, Dua Dukuh di Sragen Kini Terhubung

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |23:09 WIB
Jembatan Merah Putih Presisi Dibangun Polri, Dua Dukuh di Sragen Kini Terhubung
Jembatan Merah Putih Presisi (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Polri membangun Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Slogo, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pembangunan ini merupakan bentuk komitmen Korps Bhayangkara dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indyasari mengungkapkan, bahwa keberadaan jembatan tersebut kini menghubungkan dua wilayah desa.

"Peresmian ini menandai terwujudnya akses penghubung vital antara Dukuh Karang Tanjung dan Dukuh Tileng," kata Dewiana kepada awak media, Jumat (2/1/2026).

Menurut Dewiana, jalur penghubung tersebut telah lama diharapkan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, Polri memutuskan untuk menyerap dan merealisasikan aspirasi warga.

"Ini merupakan harapan masyarakat yang telah bertahun-tahun dinantikan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192835//purbaya-IUCV_large.png
Momen Purbaya Senggol KSAD Jenderal Maruli: Saya Baru Tahu Banyak Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/470/3192879//jembatan_baja-bA9i_large.jpg
Industri Baja Siap Produksi 100 Jembatan Bailey Tanpa Impor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192705//purbaya-JQ5x_large.jpg
Purbaya ke KSAD Jenderal Maruli: Kalau Anda Ngutang, Jaminannya Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192623//purbaya-6IQl_large.png
Purbaya Kaget KSAD Jenderal Maruli Ngutang Buat Bangun Jembatan Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/338/3192566//jpo_pesanggrahan-I45a_large.jpg
Hindari Pencurian, Lantai JPO Pesanggrahan dan Pangkalan Jati Tak Pakai Besi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/338/3192559//pramono_anung_resmikan_2_jpo-M9Ot_large.jpg
JPO Pesanggrahan dan Pangkalan Jati Resmi Beroperasi, Dilengkapi Lift untuk Pengguna Prioritas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement