INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Operasi Lilin Ditutup, Polri Siaga Arus Balik hingga 5 Januari

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |18:00 WIB
Operasi Lilin Ditutup, Polri Siaga Arus Balik hingga 5 Januari
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, bahwa Operasi Lilin Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026 resmi berakhir pada hari ini, Jumat (2/1/2026). Selanjutnya, Polri akan melanjutkan pengamanan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) hingga 5 Januari 2026.

Dedi menjelaskan, KRYD dilakukan untuk memastikan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal, khususnya dalam menghadapi arus balik Natal dan Tahun Baru. Ia memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada 4 Januari 2026.

"Operasi Lilin 2025 yang berakhir pada 2 Januari 2026 akan dilanjutkan dengan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (KRYD) hingga 5 Januari 2026. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi arus balik masyarakat yang diprediksi mencapai puncaknya pada 4 Januari 2026," kata Dedi di Command Center Toll Road Jasa Marga, Jatiasih, Bekasi.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel Polri, TNI, serta para pemangku kepentingan yang telah bersinergi dalam mengamankan rangkaian perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Secara umum, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta arus lalu lintas selama periode Nataru terpantau aman dan kondusif.

Berdasarkan data sementara, diproyeksikan sebanyak 2,9 juta kendaraan keluar dari Jakarta dan sekitar 2,8 juta kendaraan masuk kembali ke Jakarta selama periode Nataru. Hingga saat ini, tercatat sekitar 4,7 juta kendaraan telah keluar-masuk Jakarta melalui empat gerbang tol utama, yakni Gerbang Tol Cikupa, Ciawi, Kalihurip Utama, dan Cikampek Utama.

 

Telusuri berita news lainnya
