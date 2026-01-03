Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puncak Arus Balik Tahun Baru Diprediksi Besok, Rekayasa Lalu Lintas Disiapkan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |22:07 WIB
Puncak Arus Balik Tahun Baru Diprediksi Besok, Rekayasa Lalu Lintas Disiapkan
Tol Jakarta Cikampek (foto: dok ist)
JAKARTA – Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, mengungkapkan, bahwa puncak arus balik libur Tahun Baru menuju wilayah Jabotabek diprediksi terjadi pada Minggu, 4 Januari 2026.

"Jasa Marga memprediksi puncak arus balik ke wilayah Jabotabek akan terjadi pada akhir pekan ini, yakni Minggu, 4 Januari 2026," kata Rivan, Sabtu (3/1/2026).

Menurut Rivan, Jasa Marga bersama kepolisian dan para pemangku kepentingan terkait telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif. Upaya tersebut meliputi optimalisasi layanan operasional serta pengaturan lalu lintas di titik-titik rawan kepadatan.

Selain itu, kesiapan petugas dan sarana pendukung di lapangan juga disiagakan guna memastikan perjalanan pengguna jalan tetap aman dan lancar. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara dinamis sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Jasa Marga terus melakukan koordinasi intensif dengan Kepolisian serta mendukung penerapan rekayasa lalu lintas yang diperlukan sesuai diskresi Kepolisian,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
