INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! KPK Gelar OTT di Madiun, 9 Orang Dibawa ke Jakarta

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |16:14 WIB
Breaking News! KPK Gelar OTT di Madiun, 9 Orang Dibawa ke Jakarta
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/1/2026). Kali ini, operasi senyap tersebut menyasar wilayah Madiun, Jawa Timur.

OTT tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Menurutnya, sebanyak 15 orang diamankan dalam kegiatan tersebut.

"Benar, hari ini Senin (19/1), tim KPK sedang melakukan kegiatan penyelidikan tertutup dengan mengamankan 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur," kata Budi.

Dari jumlah tersebut, KPK kemudian melakukan pemeriksaan awal. Hasilnya, sembilan orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

“Selanjutnya, sembilan orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.

Diketahui, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

(Awaludin)

      
