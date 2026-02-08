Polisi Kantongi Identitas 3 Pelajar Penyiram Air Keras ke Siswa SMK di Cempaka Putih

JAKARTA - Viral di media sosial memperlihatkan tiga pelajar diduga melakukan penyiraman air keras ke siswa SMK di Jalan Cempaka Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra mengatakan, pihaknya telah mengantongi identitas ketiga terduga pelaku.

“Kami juga sudah mengetahui baik itu identitas dari, tapi ini kemungkinan ya, dari pelaku baik itu kendaraannya atau pelakunya sendiri,” kata Roby kepada wartawan, Minggu (8/2/2026).

Roby mengatakan, korban saat ini masih belum mau memberikan keterangan mengenai peristiwa tersebut.

“Mengingat dari keadaan korban sendiri masih belum siap dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian,” ujarnya.

Dia menambahkan, korban penyiraman air keras mengalami luka di bagian mata dan sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit sebelum akhirnya diperbolehkan pulang ke rumah.

“Untuk korban sendiri ada luka dan cedera di bagian mata yang sempat ditangani di RS, tapi saat ini sudah kembali ke rumah,” jelas dia.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @baehaqi, disebutkan peristiwa itu terjadi pada Jumat (6/2/2026), terduga pelaku menggunakan seragam koko dan topi, berboncengan dengan sepeda motor matic berwarna putih.