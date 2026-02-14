Pemerintah Albania Digugat Aktris Gara-Gara Menteri AI

TIRANA - Seorang aktris Albania menggugat pemerintah karena menggunakan wajah dan suaranya untuk membuat avatar bagi menteri virtual atau yang juga disebut sebagai “menteri AI".

Ketika Edi Rama memulai masa jabatan keempatnya sebagai perdana menteri Albania pada September lalu, ia meluncurkan menteri virtual yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI), yang dinamakan "Diella" — berarti matahari dalam bahasa Albania. Menteri virtual ini bertugas mengawasi pemberian kontrak pemerintah sebagai langkah memerangi korupsi.

Diella menampilkan wajah dan suara Anila Bisha, seorang aktris film dan teater yang mengatakan bahwa ia tidak pernah memberikan izin agar wajahnya digunakan dengan cara tersebut, dan hal itu telah menyebabkan pelecehan daring serta perhatian yang tidak diinginkan di jalanan.

"Awalnya saya terkejut, tersenyum, dan berkata itu pasti lelucon," kata Bisha kepada Reuters.

"Sekarang orang-orang memanggil saya Diella dan mereka menganggap saya sebagai menteri pemerintah lainnya."