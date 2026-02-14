Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Guru Telanjangi Puluhan Siswa, DPR: Bentuk Pelecehan Seksual, Tindak Tegas!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |16:46 WIB
Heboh Guru Telanjangi Puluhan Siswa, DPR: Bentuk Pelecehan Seksual, Tindak Tegas!
Heboh Guru Telanjangi Puluhan Siswa, DPR: Bentuk Pelecehan Seksual, Tindak Tegas!
A
A
A

JAKARTA - Komisi X DPR RI mengecam keras dugaan tindakan seorang guru Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang menghukum puluhan murid dengan cara menelanjangi dan berdalih mencari uang yang hilang. 

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan, tidak ada alasan yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Ia menegaskan, cara yang digunakan sama sekali tidak dapat diterima dan mencerminkan kegagalan dalam memahami batas kewenangan seorang pendidik.

"Lingkungan sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak, bukan tempat terjadinya praktik yang merendahkan martabat dan mempermalukan peserta didik," ujar Hetifah Sabtu (14/2/2026).

Ia menegaskan, penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada sanksi ringan. Mutasi atau teguran semata dinilai tidak memadai dan berpotensi memindahkan masalah ke lingkungan sekolah lain tanpa penyelesaian yang tuntas.

"Penegakan sanksi harus memberikan efek jera. Jika terbukti terjadi pelanggaran berat dan tidak ada kesadaran atas kesalahan yang dilakukan, maka opsi pemberhentian harus dipertimbangkan secara serius demi melindungi peserta didik di masa depan," tegasnya.

Dia menilai, tindakan tersebut telah melanggar hak privasi anak dan berpotensi masuk ke ranah pidana.

"Dalam konteks perlindungan anak, tindakan memaksa murid untuk menanggalkan pakaian bukan hanya bentuk kekerasan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual," katanya.

 

