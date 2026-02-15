Setuju Program Cahaya Hati Lanjut, Wagub Banten: Ini Positif, iNews Juga Dapat Pahala

JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menyatakan setuju program iNews Media Group, Cahaya Hati Cahaya Indonesia, terus digelar. Menurutnya, program tersebut sangat positif dan mendidik masyarakat.

Hal itu disampaikan Dimyati usai menyaksikan secara langsung program Cahaya Hati Cahaya Indonesia di Masjid Raya Al-A’zhom, Kota Tangerang, Minggu (16/2/2026). Dengan berlanjutnya program ini, ia menilai iNews juga akan mendapat pahala.

“Sangat setuju, ini kan positif. Dan iNews juga dapat pahala. Orang muslim menilainya ini sangat bagus, karena akan mendidik, menuntun. Tontonan yang akan jadi tuntunan untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Dimyati.

Bagi Dimyati, keberadaan program ini tidak hanya berorientasi bisnis, melainkan juga menjadi wujud ibadah kepada Tuhan. Ia menilai, kegiatan ini berguna dan bermanfaat bagi masyarakat luas.