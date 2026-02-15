Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Setuju Program Cahaya Hati Lanjut, Wagub Banten: Ini Positif, iNews Juga Dapat Pahala

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |22:49 WIB
Setuju Program Cahaya Hati Lanjut, Wagub Banten: Ini Positif, iNews Juga Dapat Pahala
Cahaya Hati Indonesia iNews TV (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menyatakan setuju program iNews Media Group, Cahaya Hati Cahaya Indonesia, terus digelar. Menurutnya, program tersebut sangat positif dan mendidik masyarakat.

Hal itu disampaikan Dimyati usai menyaksikan secara langsung program Cahaya Hati Cahaya Indonesia di Masjid Raya Al-A’zhom, Kota Tangerang, Minggu (16/2/2026). Dengan berlanjutnya program ini, ia menilai iNews juga akan mendapat pahala.

“Sangat setuju, ini kan positif. Dan iNews juga dapat pahala. Orang muslim menilainya ini sangat bagus, karena akan mendidik, menuntun. Tontonan yang akan jadi tuntunan untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Dimyati.

Bagi Dimyati, keberadaan program ini tidak hanya berorientasi bisnis, melainkan juga menjadi wujud ibadah kepada Tuhan. Ia menilai, kegiatan ini berguna dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/598/3201599//ramadan-tp35_large.jpg
RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews Siap Jadi Teman Puasa Sepanjang Ramadan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/598/3198695//mnc_group-Mup2_large.jpg
Semua Ada di Sini, Ragam Genre Program Unggulan MNC Group untuk Keluarga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197427//jurnalis_inews_jadi_ketua_ijti_dki_jakarta-nI7F_large.jpg
Jurnalis iNews Terpilih Jadi Ketua IJTI DKI Jakarta 2026-2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/330/3192901//suasana_masjid_istiqlal_pada_acara_cahaya_hati_cahaya_indonesia-5VlJ_large.jpeg
Suasana Khidmat Jamaah Cahaya Hati Cahaya Indonesia, Doa Bangsa Mengalir untuk Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/598/3190962//mnc_media-pHYa_large.jpg
Saksikan Program Prime Time Terbaik di RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189129//timnas_malaysia_u_22-yXR9_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Vietnam U-22 vs Malaysia U-22: Laga Penentu Nasib Timnas Indonesia U-22, Live di iNews!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement