Jurnalis iNews Terpilih Jadi Ketua IJTI DKI Jakarta 2026-2030

JAKARTA - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah DKI Jakarta mempunyai pimpinan baru. Dua jurnalis iNews TV, Tatang Ziza Putra dan Rani Sanjaya, terpilih menjadi Ketua dan Sekretaris Jenderal IJTI Pengurus Daerah DKI Jakarta untuk periode 2026–2030.

1. Ketua IJTI DKI Jakarta

Tatang dan Rani terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) IJTI Jakarta yang digelar di Hall Gedung Dewan Pers, Jakarta, Sabtu (24/1/2026).

Kepengurusan baru IJTI DKI Jakarta telah dinanti sejumlah tantangan besar. Tantangan tersebut mulai dari peningkatan kualitas jurnalistik, pendampingan hukum, hingga upaya peningkatan kesejahteraan jurnalis televisi di tengah dinamika industri media yang terus berkembang.

Hampir 80 jurnalis televisi menghadiri Musda IJTI Jakarta tersebut. Mereka menggunakan hak suaranya untuk menentukan arah organisasi empat tahun ke depan.

Dalam Musda tersebut, Tatang Ziza Putra meraih 63 suara, mengungguli dua calon lainnya, yakni Ferdy Setiawan dan Abdul Haris.

Di sisi lain, Rani Sanjaya ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal IJTI DKI Jakarta. Keduanya melengkapi kepemimpinan baru organisasi profesi jurnalis televisi di ibu kota.

Ketua IJTI DKI Jakarta terpilih, Tatang Ziza Putra, menegaskan komitmennya memperkuat kompetensi jurnalis televisi melalui berbagai program strategis. Salah satunya dengan mendorong seluruh anggota IJTI untuk mengikuti Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ).

“Peningkatan kompetensi adalah hal utama. Selain itu, IJTI DKI Jakarta ke depan akan fokus pada pendampingan hukum serta peningkatan kesejahteraan jurnalis televisi,” ujar Tatang.