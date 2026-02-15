Antusiasme Warga Tinggi, Pemkot Tangerang Dukung Cahaya Hati Terus Digelar

JAKARTA – Antusiasme masyarakat yang tinggi untuk menyaksikan program Cahaya Hati Cahaya Indonesia di Masjid Raya Al-A’zhom mendapat apresiasi dari Pemerintah Kota Tangerang. Terlebih, program yang disiarkan di iNews ini digelar menjelang Ramadan 1447 H.

Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono, mengatakan antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk menyaksikan program tersebut. Ia pun berharap program yang digelar iNews Media Group itu dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan terus berkembang, terus menjadi inspirasi, dan terus bisa mengajak kaum muslimin dan muslimat seluruh Indonesia, Nusantara, agar kita menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” kata Maryono di Masjid Raya Al-A’zhom, Minggu (15/2/2026).

Maryono juga mengucapkan terima kasih kepada iNews Media Group yang telah menyelenggarakan kegiatan Cahaya Hati Cahaya Indonesia di Masjid Al-A’zhom, Kota Tangerang. Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyampaikan ucapan selamat menyambut ibadah puasa kepada umat Muslim.

“Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, shiyamana wa shiyamakum. Semoga ibadah puasa kita di bulan yang akan datang, khususnya beberapa hari lagi, diterima oleh Allah SWT,” ucapnya.