Ribuan Jamaah Padati Masjid Al-A’zhom Saksikan Cahaya Hati iNews

JAKARTA – Masjid Raya Al-A’zhom, Kota Tangerang, dipadati umat Islam pada Minggu (15/2/2026) malam. Mereka berbondong-bondong datang untuk menyaksikan program Cahaya Hati Cahaya Indonesia yang digelar oleh iNews Media Group.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, ruang utama Masjid Al-A’zhom dipenuhi para jemaah. Mereka datang dan berbaur dengan tertib untuk mengikuti rangkaian acara Cahaya Hati Cahaya Indonesia.

Pada kesempatan kali ini, Cahaya Hati Cahaya Indonesia mengangkat tema “Menjernihkan Hati, Menguatkan Negeri.” Acara tersebut turut dimeriahkan oleh Habib Ghasim bin Ja’far Assegaf.

Selain itu, hadir pula Habib Nabiel Al Musawa, Habib Abdallah bin Ja’far Assegaf, Gus Azmi, Ustaz Abdul Kaafi, dan Ustazah Yati Priyati. Acara dipandu oleh David Chalik.

Para jemaah tampak khidmat mengikuti lantunan Selawat Tibbil Qulub yang dibawakan oleh Gus Azmi bersama Tim Hadroh Nurul Mustofa bin Ja’far.

Dalam acara tersebut turut hadir Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, serta Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono.

(Awaludin)