Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ribuan Jamaah Padati Masjid Al-A’zhom Saksikan Cahaya Hati iNews

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |22:54 WIB
Ribuan Jamaah Padati Masjid Al-A’zhom Saksikan Cahaya Hati iNews
Cahaya Hati Indonesia iNews TV (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Masjid Raya Al-A’zhom, Kota Tangerang, dipadati umat Islam pada Minggu (15/2/2026) malam. Mereka berbondong-bondong datang untuk menyaksikan program Cahaya Hati Cahaya Indonesia yang digelar oleh iNews Media Group.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, ruang utama Masjid Al-A’zhom dipenuhi para jemaah. Mereka datang dan berbaur dengan tertib untuk mengikuti rangkaian acara Cahaya Hati Cahaya Indonesia.

Pada kesempatan kali ini, Cahaya Hati Cahaya Indonesia mengangkat tema “Menjernihkan Hati, Menguatkan Negeri.” Acara tersebut turut dimeriahkan oleh Habib Ghasim bin Ja’far Assegaf.

Selain itu, hadir pula Habib Nabiel Al Musawa, Habib Abdallah bin Ja’far Assegaf, Gus Azmi, Ustaz Abdul Kaafi, dan Ustazah Yati Priyati. Acara dipandu oleh David Chalik.

Para jemaah tampak khidmat mengikuti lantunan Selawat Tibbil Qulub yang dibawakan oleh Gus Azmi bersama Tim Hadroh Nurul Mustofa bin Ja’far.

Dalam acara tersebut turut hadir Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, serta Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201824//cahaya_hati_indonesia_inews_tv-x7gi_large.jpg
Setuju Program Cahaya Hati Lanjut, Wagub Banten: Ini Positif, iNews Juga Dapat Pahala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/598/3201599//ramadan-tp35_large.jpg
RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews Siap Jadi Teman Puasa Sepanjang Ramadan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/598/3198695//mnc_group-Mup2_large.jpg
Semua Ada di Sini, Ragam Genre Program Unggulan MNC Group untuk Keluarga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197427//jurnalis_inews_jadi_ketua_ijti_dki_jakarta-nI7F_large.jpg
Jurnalis iNews Terpilih Jadi Ketua IJTI DKI Jakarta 2026-2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/330/3192901//suasana_masjid_istiqlal_pada_acara_cahaya_hati_cahaya_indonesia-5VlJ_large.jpeg
Suasana Khidmat Jamaah Cahaya Hati Cahaya Indonesia, Doa Bangsa Mengalir untuk Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/598/3190962//mnc_media-pHYa_large.jpg
Saksikan Program Prime Time Terbaik di RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement