Okezone.com
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KAI: 1.621.414 Tiket Kereta Api Angkutan Lebaran Terjual!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |18:15 WIB
KAI: 1.621.414 Tiket Kereta Api Angkutan Lebaran Terjual!
KAI: 1.621.414 Tiket Kereta Api Angkutan Lebaran Terjual!
JAKARTA - PT. Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat sebanyak 1.621.414 tiket kereta api jarak jauh (KAJJ) angkutan lebaran telah terjual hingga Minggu (22/2). Hal ini berarti okupansi tempat duduk sudah mencapai 41,86%.

"Sebanyak 1.621.413 tiket telah terjual dari total 3.872.810 tempat duduk yang disiapkan. Tingkat okupansi sementara berada di angka 41,86 persen," ujar VP Corporate Communication PT. KAI, Anne Purba, Minggu (22/2/2026).

Penjualan tiket angkutan mudik ini tercatat mengalami kenaikan signifikan di awal masa bulan Ramadan. Pelanggan, kata dia, memilih periode keberangkatan pada 11 Maret hingga 1 April 2026.

"Pergerakan ini menunjukkan masyarakat sudah mulai mengatur rencana perjalanan lebih awal," tambah Anne.

Anne menambahkan relasi jarak jauh dengan minat terbanyak berada di pulau Jawa dan Sumatera. Menurutnya relasi Gambir-Yogyakarta merupakan tiket yang paling banyak dibeli hingga saat ini.

Dikatakannya, jika melihat tanggal keberangkatan, penjualan tertinggi sementara terjadi pada 23 Maret 2026 dengan 117.608 pelanggan. Disusul 24 Maret 2026 sebanyak 114.784 pelanggan, 19 Maret 2026 sebanyak 106.717 pelanggan, serta 18 Maret 2026 sebanyak 105.725 pelanggan.

Meski beberapa tanggal mulai terisi, masih banyak pilihan tanggal lain dengan ketersediaan kursi yang cukup.

Sepuluh relasi dengan jumlah pelanggan tertinggi adalah:

 

Halaman:
1 2
      
