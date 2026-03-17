Tinjau Sejumlah Pembangkit, Dirut PLN: Sistem Kelistrikan Nasional Andal Jelang Idulfitri 1447 H

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |19:11 WIB
Dirut PLN Darmawan Prasodjo (tengah) didampingi Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN Indonesia Power, dan para petugas saat meninjau kesiapan PLTGU Cilegon. (Foto: dok PLN)
JAKARTA – PT PLN (Persero) telah menyiapkan sistem kelistrikan nasional yang andal dalam menghadapi periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 1447 Hijriah. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo usai meninjau langsung kesiapan sejumlah pembangkit strategis, salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Cilegon, Banten pada Senin (16/3).

Darmawan menjelaskan, secara nasional PLN memproyeksikan beban puncak kelistrikan pada periode Idulfitri tahun ini akan mencapai 35.017 megawatt (MW). Dengan daya mampu pasok sebesar 51.967 MW, maka masih terdapat cadangan daya yang mencukupi sebesar 16.950 MW.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), PLN terus siaga agar sistem kelistrikan andal untuk Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2026 di seantero Indonesia," ucap Darmawan.

Ia melanjutkan, kesiapan ini diperoleh lewat asesmen ketat yang telah dilakukan sejak jauh-jauh hari, mulai dari sisi hulu yakni pembangkitan, hingga sisi hilir pada jaringan distribusi ke pelanggan.

“Kami juga sudah cek pasokan energi primer nasional aman, mulai dari batu bara, gas, hingga BBM. Pemeliharaan sistem transmisi dan gardu induk juga telah tuntas dilakukan jauh sebelum Ramadan dan Idulfitri,” ujar Darmawan.

Lebaran Jadi Istimewa dengan Hantaran Hari Raya dari ARYADUTA Menteng dan Chef William Wongso
Nyentrik Abis! Grand Filano Hybrid Disulap Jadi Skutik Bergaya Anak Muda Kalcer
Alfamidi Resmi Berangkatkan 1.250 Pemudik Pulang Kampung dengan Bus hingga Pesawat
DAMRI Lepas Peserta Mudik Nyaman Bersama BUMN dan Danantara 2026, Pastikan Armada Laik Jalan
Pegadaian Kanwil VIII Jakarta 1 Lepas 500 Peserta Mudik Aman Berbagi Harapan 2026 
Tarif Listrik Dipastikan Tidak Naik hingga Juni 2026
