Jelang Lebaran, Posko Kesehatan PLBN Skouw Resmi Beroperasi

JAYAPURA - Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Wilayah Kerja Skouw resmi mengoperasikan Posko Kesehatan di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Jayapura, Papua.

Kepala Wilayah Kerja Skouw BKK Maya Wijayani Purba, mengatakan, pembentukan posko kesehatan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan para pelintas selama periode libur dan arus mudik Lebaran 2026.

“Posko kesehatan kami hadirkan sebagai langkah antisipatif agar kondisi kesehatan pelintas tetap terjaga, terutama pada periode mobilitas tinggi seperti Lebaran,’’ujar Maya, Rabu (18/3/2026).

‘’Selain pemeriksaan, kami juga memberikan edukasi agar masyarakat lebih memperhatikan kebersihan dan kesehatan selama perjalanan lintas batas,” lanjutnya.

Maya menambahkan, BKK Skouw menyediakan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan dasar bagi pelintas, meliputi pengecekan asam urat, kolesterol, gula darah, hingga pemeriksaan malaria.