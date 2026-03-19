Polda Kaltim Siaga Lebaran, Penasihat Kapolri: Pelayanan Harus Maksimal!

JAKARTA - Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro melakukan pengecekan pos pengamanan (pos pam), dan pos pelayanan (pos yan) di sejumlah titik transportasi utama di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan bagi masyarakat selama arus mudik dan perayaan Idulfitri. Kapolda menegaskan, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat Kalimantan Timur agar dapat merayakan Idulfitri dengan aman, nyaman, dan bahagia.

Menanggapi hal itu, Penasihat Ahli Kapolri, Edi Hasibuan, menyampaikan apresiasi terhadap kesiapan Polda Kalimantan Timur dalam mengamankan arus mudik dan perayaan Idulfitri 2026.

Menurutnya, kesiapan tersebut menunjukkan komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya selama momentum Lebaran.

"Kita ajak seluruh personel Polda Kaltim agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan pelayanan yang baik, masyarakat akan merasakan kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," ujar Edi kepada Okezone, Kamis (19/3/2026).