Wujudkan Mudik Ramah Lingkungan, Astra Tol Cipali Edukasi Pemilahan Sampah di Rest Area

SUBANG — Bertepatan dengan momen Hari Raya Nyepi dan persiapan H-2 Idulfitri, Astra Tol Cipali mempertegas komitmen keberlanjutannya melalui edukasi pemilahan sampah berjudul Kampanye Pilah-Pilih Sampah bagi pengguna jalan.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (19/3/2026) di Rest Area KM 102 dan KM 166 arah Cirebon ini, mengajak pemudik untuk berperan aktif menjaga kebersihan jalur mudik dengan membuang sampah sesuai dengan kategorinya, guna mendukung program “Mudik Minim Sampah” yang dicanangkan pemerintah.

Dalam sosialisasi ini, Astra Tol Cipali mengedukasi pengguna jalan tentang sistem pemilahan sampah yang terbagi dalam lima kategori di area istirahat, yaitu sampah spesifik, sampah plastik, sampah organik, sampah kertas, serta sampah residu.

Langkah ini bertujuan agar sampah yang dihasilkan oleh ribuan pemudik setiap harinya dapat terkelola dengan baik sejak dari sumbernya, sehingga memudahkan proses pengolahan lebih lanjut.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap kepedulian pengguna jalan, Astra Tol Cipali memberikan hadiah menarik bagi pemudik yang berhasil menyelesaikan tantangan membuang sampah pada tempat yang tepat. Para pemudik berkesempatan mendapatkan tempat sampah portabel untuk mobil atau tumbler (botol minum) lipat. Pemberian hadiah ini diharapkan dapat mendorong kebiasaan baru bagi pemudik untuk tetap menjaga kebersihan di dalam kendaraan selama perjalanan jauh.

Sejalan dengan Astra Sustainability Aspirations, sosialisasi ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan sampah berkelanjutan yang dijalankan oleh Astra Tol Cipali.

Komitmen ini selaras dengan upaya perusahaan dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah di seluruh rest area, yang mencakup infrastruktur pemilahan sampah berupa TPS 3R, sistem pengolahan sampah organik menjadi kompos, hingga program daur ulang plastik yang turut melibatkan Kampung Berseri Astra Bongaskulon.