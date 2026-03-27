Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Laga Timnas Indonesia Vs Saint Kitts and Nevis di SUGBK, Lalin Ramai Lancar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |17:12 WIB
A
A
A

JAKARTA - Pertandingan FIFA Series 2026 antara Timnas Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) bakal digelar pada Jumat (27/3/2026) malam. Saat ini, arus lalu lintas di kawasan jalanan SUGBK terpantau ramai lancar.

Berdasarkan pantauan sekira pukul 16.00 WIB, arus lalu lintas di kawasan Jalan SUGBK tampak ramai lancar. Misalnya saja di kawasan Jalan Gatot Subroto, di Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Pintu Satu Senayan, dan Jalan Jenderal Sudirman.

Arus lalu lintas terlihat ramai lancar pada kedua sisi jalurnya. Belum ada kepadatan berarti di sepanjang jalanan tersebut yang mengelilingi kawasan SUGBK. Petugas kepolisian juga belum melakukan penutupan jalan ataupun pengalihan arus lalu lintas di kawasan SUGBK.

Namun, polisi telah melakukan penjagaan di sejumlah titik kawasan SUGBK, khususnya di area pintu masuk SUGBK. Lalu, di sejumlah titik simpang kawasan jalanan SUGBK yang mungkin bakal dilakukan pengalihan saat arus lalin padat, seperti di pertigaan Jalan Pemuda dan Jalan Gatot Subroto dan Jalan Asia Afrika dan Jalan Pintu Satu Senayan.

Saat ini, sudah ada suporter Timnas Indonesia yang mendatangi kawasan SUGBK dengan memakai jersey Timnas Indonesia serta aksesorisnya, seperti topi atau syal dan kipas tangan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis dijadwalkan berlangsung pada pukul 20.00 WIB malam.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement