Jaga Ketertiban, DPRD Kota Bandung Apresiasi Kinerja Satpol PP 

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |17:42 WIB
Jaga Ketertiban, DPRD Kota Bandung Apresiasi Kinerja Satpol PP 
Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Radea Respati Paramudhita. (Foto: dok DPRD Kota Bandung)
BANDUNG – Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung sepanjang satu tahun terakhir mendapatkan apresiasi atas komitmen dan konsistensinya dalam menjaga ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda).

Di bawah kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi berbagai program strategis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat telah berhasil dilaksanakan secara optimal.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP Kota Bandung secara aktif melakukan monitoring, pemeriksaan, dan penindakan terhadap pelanggaran Perda di berbagai sektor. Sepanjang periode Januari–Desember, tercatat lebih dari 3.200 kegiatan monitoring dan pemeriksaan telah dilakukan, dengan sekitar 1.150 tindakan penertiban terhadap pelanggaran, meliputi pelanggaran ketertiban umum, bangunan tanpa izin, hingga aktivitas usaha yang tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, kegiatan patroli rutin Jawara Sakti dan Ujang Baron yang dilaksanakan secara intensif di wilayah Kecamatan di Kota Bandung menunjukkan hasil signifikan dalam menekan potensi gangguan ketertiban. Dalam kurun waktu satu tahun, tercatat lebih dari 480 kali patroli, yang berdampak pada penurunan laporan gangguan ketertiban hingga 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam aspek pelayanan publik, Satpol PP juga melaksanakan Pengamanan (PAM) dan monitoring Tempat Pemakaman Umum (TPU) di seluruh wilayah Kota Bandung, terutama pada momen-momen tertentu seperti hari besar keagamaan. Tercatat sekitar 150 kegiatan PAM TPU telah dilakukan guna memastikan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan masyarakat.

