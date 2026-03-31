HOME NEWS NASIONAL

Apresiasi BBM Tak Naik, DPR: Tak Boleh Ada Ruang Penimbunan!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |22:46 WIB
Wakil Ketua Komisi XII DPR Putri Zulkifli Hasan (foto: dok ist)
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XII DPR, Putri Zulkifli Hasan, mengapresiasi keputusan pemerintah yang memastikan tidak adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2026. Ia menilai kebijakan tersebut penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.

“Kebijakan ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi,” ujar Putri kepada wartawan, Selasa (31/3/2026).

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI itu menegaskan, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat agenda energi jangka panjang.

“PAN mendorong gerakan hemat dan bijak energi kepada seluruh kader sebagai langkah konkret untuk menjaga ketahanan energi nasional,” katanya.

Ia menambahkan, stabilitas harga energi perlu diiringi percepatan transisi menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan, sekaligus mendukung visi swasembada energi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Fraksi PAN siap mengawal kebijakan energi yang tidak hanya menjaga stabilitas saat ini, tetapi juga memperkuat kemandirian energi nasional ke depan,” lanjutnya.

 

