Long Weekend Paskah, KAI Daop 1 Jakarta Layani 340 Ribu Penumpang

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta melayani total 340.496 pelanggan kereta api jarak jauh selama periode libur panjang Paskah pada 2 hingga 6 April 2026.

Dari total tersebut, sebanyak 148.421 pelanggan tercatat berangkat dan 192.075 pelanggan tiba di wilayah Daop 1 Jakarta. Dominasi kedatangan pada akhir masa libur menunjukkan tingginya mobilitas arus balik ke Jakarta.

Kinerja operasional selama periode ini juga tercatat baik. Pada periode 1 hingga 5 April 2026, tingkat ketepatan waktu (On Time Performance/OTP) keberangkatan mencapai 99,7%, sementara OTP kedatangan sebesar 93,3%. Adapun total perjalanan KA jarak jauh yang dilayani sebanyak 335 KA berangkat dan 335 KA tiba.

Untuk volume keberangkatan tertinggi terjadi pada 2 April 2026 sebanyak 37.309 pelanggan, disusul 3 April sebanyak 34.730 pelanggan.

Sementara itu, volume kedatangan tertinggi tercatat pada 5 April sebanyak 44.542 pelanggan, dan masih tinggi pada 6 April dengan 39.574 pelanggan.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menyampaikan capaian ini menjadi indikator meningkatnya minat masyarakat menggunakan transportasi massal.

“Peningkatan volume pelanggan ini menunjukkan bahwa kereta api semakin dipercaya sebagai moda transportasi pilihan masyarakat. KAI berkomitmen menghadirkan layanan yang tidak hanya tepat waktu, tetapi juga aman, nyaman, dan ramah lingkungan,” ujar Franoto.

Dari sisi stasiun keberangkatan, Stasiun Pasar Senen menjadi yang tertinggi dengan 59.646 pelanggan, diikuti Gambir 44.629 pelanggan, Bekasi 21.694 pelanggan, dan Jatinegara 10.338 pelanggan. Untuk kedatangan, Pasar Senen juga mencatat angka tertinggi sebanyak 74.263 pelanggan, disusul Gambir 51.426 pelanggan, Bekasi 27.524 pelanggan, serta Jatinegara 21.886 pelanggan.