Cucu Bung Karno Tekankan Pentingnya Nasionalisme dalam Praktik Demokrasi

JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra Didi Mahardhika Sukarno menilai tantangan terbesar bangsa saat ini tidak hanya berkutat pada persoalan ekonomi atau geopolitik. Ia menyebut, arah praktik demokrasi yang mulai menyimpang juga menjadi perhatian serius.

Cucu Bung Karno tersebut menyoroti bahwa di tengah tekanan global dan dinamika politik nasional, suara nasionalisme kembali menjadi relevan. Namun, ia melihat adanya kecenderungan di mana demokrasi tidak lagi dijalankan sebagai mekanisme koreksi yang sehat, melainkan digunakan sebagai alat untuk mendelegitimasi pemerintahan.

Padahal, menurutnya, nasionalisme harus tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan bernegara. Menurutnya, demokrasi seharusnya mengoreksi, bukan meruntuhkan legitimasi negara.

"Kritik terhadap pemerintah adalah bagian penting dalam sistem demokrasi. Namun, ketika kritik tersebut tidak lagi bertujuan memperbaiki, melainkan melemahkan kepercayaan publik secara sistematis, maka yang terjadi adalah distorsi demokrasi," ujarnya, dikutip Rabu (8/4/2026).

Ia memandang praktik semacam itu berisiko, terlebih dalam kondisi global yang sarat ketidakpastian. Polarisasi yang muncul akibat delegitimasi politik dinilai dapat mengikis persatuan nasional sekaligus melemahkan posisi Indonesia di tingkat internasional.