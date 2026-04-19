HOME NEWS NASIONAL

Terungkap! Bandar Narkoba The Doctor Cuci Uang Ratusan Miliar Pakai Rekening Orang Lain

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |09:40 WIB
Bandar narkoba The Doctor (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap praktik pencucian uang yang dilakukan sindikat bandar narkoba “The Doctor” alias “Charlie” alias Andre Fernando dan Hendra Lukmanul Hakim alias “Pakcik”.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengungkapkan, dari hasil analisis perbankan terbaru, penyidik menemukan perputaran dana yang masif melalui penggunaan rekening proksi atau pihak perantara.

Ia menjelaskan rekening pihak ketiga atau rekening “papan” itu dipakai untuk mengaburkan jejak identitas antara pembeli dan bandar narkoba.

“Total keseluruhan arus masuk pada empat rekening penampung utama yang ditelusuri Bareskrim tercatat menyentuh angka Rp124 miliar dari total 2.134 transaksi,” kata Eko, dikutip Minggu (19/4/2026).

Eko mengatakan, tim gabungan telah menangkap empat orang pelaku. Keempat pelaku, pertama L, wanita asal Bekasi, yang dari transaksi rekeningnya sejak 1 Agustus 2024 hingga 31 Maret 2026, tercatat dana masuk tertinggi senilai Rp81 miliar melalui 946 kali transaksi.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/337/3092643/narkoba-l1sq_large.jpg
Fantastis! Pencucian Uang Narkoba Capai Rp99 Triliun Periode 2022-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/337/3032046/bandar-dan-kurir-narkoba-bakal-dijerat-pasal-pencucian-uang-x7qElPhhU2.jpg
Bandar dan Kurir Narkoba Bakal Dijerat Pasal Pencucian Uang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/608/2904686/dicegat-saat-penangkapan-pengguna-narkoba-nekat-tabrak-mobil-polisi-fAozIxq0zY.jpg
Dicegat saat Penangkapan, Pengguna Narkoba Nekat Tabrak Mobil Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/337/2894894/pengelola-uang-dan-aset-fredy-pratama-yang-jadi-dpo-polri-ada-di-thailand-4PrW1NDIXx.jpg
Pengelola Uang dan Aset Fredy Pratama yang Jadi DPO Polri Ada di Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/337/2894165/satgas-tangkap-5-tersangka-baru-kasus-tppu-fredy-pratama-rhhJCTpEk2.jpg
Satgas Tangkap 5 Tersangka Baru Kasus TPPU Fredy Pratama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/337/2883681/profil-fredy-pratama-gembong-narkoba-yang-dijuluki-pablo-escobar-indonesia-PNECb9MAys.jpg
Profil Fredy Pratama, Gembong Narkoba yang Dijuluki Pablo Escobar Indonesia
