Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dua Kapal Pertamina Terjebak di Tengah Konflik Hormuz, Ini Langkah Kemlu

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |18:05 WIB
Dua Kapal Pertamina Terjebak di Tengah Konflik Hormuz, Ini Langkah Kemlu
Kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS), yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dilaporkan masih tertahan di kawasan Teluk Arab menyusul dinamika keamanan di Selat Hormuz.

Meski sempat muncul sinyal pembukaan jalur perdagangan laut oleh Iran, kini jalur strategis tersebut dikabarkan kembali ditutup.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan bahwa pemerintah terus bergerak cepat untuk menjamin kelancaran serta keamanan aset negara dan kru kapal di wilayah tersebut. KBRI Teheran bersama PIS juga terus menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak terkait.

Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang menegaskan, bahwa situasi di kawasan tersebut sedang dalam pengawasan ketat pemerintah.

"Pemerintah Indonesia terus memantau secara cermat perkembangan situasi di kawasan, termasuk Selat Hormuz, melalui koordinasi dengan KBRI Teheran serta otoritas dan mitra terkait," ungkap Yvonne kepada awak media, Minggu (19/4/2026).

Yvonne menambahkan bahwa upaya diplomasi dan koordinasi teknis terus dilakukan agar kedua kapal tersebut dapat segera melanjutkan pelayaran dengan aman.

"Kementerian Luar Negeri, melalui KBRI Teheran bersama PT Pertamina International Shipping (PIS), juga terus berkoordinasi dengan para pihak terkait di Iran untuk mendukung kelancaran perlintasan kapal Indonesia," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement