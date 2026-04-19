Respons “Passportgate”, Menkum Targetkan RUU Kewarganegaraan Rampung Tahun Ini

JAKARTA – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan pemerintah tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan bersama DPR RI dan menargetkan pembahasannya rampung pada tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Supratman saat merespons polemik “passportgate” yang melibatkan pemain diaspora yang berkarier di Belanda.

“Yang ingin saya tegaskan, Undang-Undang Kewarganegaraan saat ini sedang kita persiapkan dan dibahas di DPR. Pemerintah tengah menyusun serta menyelesaikan finalisasinya,” ujar Supratman, Minggu (19/4/2026).

Menurutnya, dalam proses pembahasan tersebut pemerintah akan menyerap berbagai aspirasi dari pihak terkait, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“Mudah-mudahan tahun ini selesai, sehingga polemik-polemik yang terjadi tidak muncul lagi,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen mendukung segala upaya agar Merah Putih dapat berkibar di berbagai ajang internasional.

“Bagi Presiden, tugas kami di bidang masing-masing adalah memastikan Merah Putih bisa berkibar di seluruh arena,” ucapnya.