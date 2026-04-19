Respons “Passportgate”, Menkum Targetkan RUU Kewarganegaraan Rampung Tahun Ini

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |22:30 WIB
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas (foto: Okezone)
JAKARTA – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan pemerintah tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan bersama DPR RI dan menargetkan pembahasannya rampung pada tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Supratman saat merespons polemik “passportgate” yang melibatkan pemain diaspora yang berkarier di Belanda.

“Yang ingin saya tegaskan, Undang-Undang Kewarganegaraan saat ini sedang kita persiapkan dan dibahas di DPR. Pemerintah tengah menyusun serta menyelesaikan finalisasinya,” ujar Supratman, Minggu (19/4/2026).

Menurutnya, dalam proses pembahasan tersebut pemerintah akan menyerap berbagai aspirasi dari pihak terkait, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“Mudah-mudahan tahun ini selesai, sehingga polemik-polemik yang terjadi tidak muncul lagi,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen mendukung segala upaya agar Merah Putih dapat berkibar di berbagai ajang internasional.

“Bagi Presiden, tugas kami di bidang masing-masing adalah memastikan Merah Putih bisa berkibar di seluruh arena,” ucapnya.

 

Pemerintah Kaji RUU Disinformasi dan Propaganda Asing, Menkum Ungkap Alasannya
Menkum: KUHP-KUHAP Baru Perkuat Kepastian Hukum untuk Pangan dan Energi!
Menkum: Posbankum Selesaikan Sengketa Rumah Ibadah dan Konflik Waris Puluhan Tahun
Anggota Brimob Jadi Tentara Bayaran Rusia, Menkum: Tanpa Izin Presiden, Kewarganegaraan Hilang!
Silaturahmi Menkum dengan Pemred: Bahas KUHP-KUHAP hingga Bantuan Hukum
Kasus yang Tidak Bisa Restorative Justice di KUHAP Baru: Korupsi, TPPU hingga Kekerasan Seksual
