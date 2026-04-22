HOME NEWS NUSANTARA

Geger! Nelayan Sumenep Temukan Benda Diduga Torpedo Mengapung di Pantai

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |02:10 WIB
Geger! Nelayan Sumenep Temukan Benda Diduga Torpedo Mengapung di Pantai
Benda Diduga Torpedo Mengapung di Pantai Sumenep (foto: dok ist)
JAKARTA - Warga Dusun Aenglombi, Desa Torjek, Kecamatan Kangayan, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, digegerkan dengan penemuan benda asing mirip torpedo.

Benda berwarna kuning dengan diameter 30 cm dan panjang 2 meter itu ditemukan oleh seorang warga bernama Heri saat hendak mengecek perahunya, Senin 20 April 2026.

Saat itu, Heri melihat benda tersebut tengah mengapung di dekat perahunya dan langsung mengevakuasinya ke bibir pantai.

"Benda tersebut pertama kali ditemukan nelayan, kemudian dilaporkan ke Polsek Kangayan. Anggota langsung turun ke lokasi untuk mengamankan," kata Kapolres Sumenep, AKBP Anang Hardiyanto dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Anang menyebutkan, pihaknya kemudian melakukan sterilisasi di lokasi dengan memasang garis polisi dan memeriksa sejumlah saksi.

"Langkah cepat dilakukan demi menjaga keselamatan masyarakat serta memastikan situasi tetap aman dan kondusif," ujarnya.

 

