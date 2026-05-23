Laga Persija vs Semen Padang Dijaga Ketat, Gegana Turun ke JIS

JAKARTA – Personel Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya melakukan sterilisasi di kawasan Jakarta International Stadium, Sabtu (23/5/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan pertandingan Liga 1 antara Persija Jakarta melawan Semen Padang FC.

Sterilisasi dilakukan guna memastikan seluruh area stadion aman dan nyaman bagi pemain, ofisial, maupun ribuan suporter yang akan hadir menyaksikan pertandingan.

Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Henik Maryanto menjelaskan, sterilisasi menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pertandingan sepak bola yang melibatkan banyak penonton.

“Kehadiran personel Brimob bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat agar pertandingan dapat berlangsung tertib, nyaman, dan kondusif,” kata Henik.

Kegiatan pengamanan melibatkan Unit Jibom, KBR, dan kendaraan Barracuda. Personel bersama tim K-9 melakukan penyisiran di sejumlah titik vital stadion.

“Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan sebelum pertandingan dimulai,” ujarnya.