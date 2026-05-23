Polisi Sebut Banyak Hoaks Begal Berseliweran di Medsos

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap banyaknya penyebaran video hoaks, terkait aksi begal di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Saat ini, polisi masih mendalami penyebaran video tersebut.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin menjelaskan, pendalaman dilakukan karena terdapat sejumlah unggahan yang diklaim sebagai kejadian begal di beberapa lokasi, namun setelah dipastikan ternyata tidak benar.

"Ternyata yang diunggah tidak sesuai fakta atau hoaks. Ini kami dalami terkait fenomena ini," kata Iman, Sabtu (23/5/2026).

Menurut Iman, penyebaran video hoaks tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

"Hal ini dapat menimbulkan keresahan dan kegaduhan," ujarnya.