Ketidakpastian Global, PKS Soroti Penguatan Ekonomi, Pangan, dan Energi

JAKARTA - Di tengah kondisi ketidakpastian global saat ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai perlu diperkuatnya sejumlah sektor strategis. Hal ini demi menjaga kedaulatan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan.

Ketua DPP PKS Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan, Riyono Caping, menegaskan perlu penguatan di bidang ekonomi, pangan, hingga energi.

Menurutnya, situasi global yang penuh ketidakpastian menuntut kesiapan bangsa untuk memperkuat sektor-sektor strategis yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.

“Dari perayaan menjadi gerakan. Inilah fokus dan ikhtiar PKS dalam agenda Milad ke-24 ini. Usia yang semakin dewasa membuat tantangan semakin besar, sehingga diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat ketahanan ekonomi, pangan, dan energi demi menjaga kedaulatan bangsa,” ujar Riyono, dikutip Minggu (26/4/2026).

Ia menjelaskan, ketahanan ekonomi, pangan, dan energi bukan hanya isu sektoral. Namun, ini menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.