Seskab Teddy Ucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional, Ajak Generasi Muda Asah Potensi

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengucapkan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), yang diperingati setiap tanggal 2 Mei. Seskab Teddy mengajak generasi muda terus mengasah potensi untuk Indonesia.

Ucapan itu dibagikan Seskab Teddy lewat akun media sosial Instagram resmi Sekretariat Kabinet, pada Sabtu (2/5/2026). "Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026,” tulis keterangannya.

Sementara itu, ucapan Seskab Teddy ini disertai poster menampilkan ilustrasi penuh warna yang menggambarkan keberagaman siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA yang tengah beraktivitas bersama di dunia literasi.

Di dalam poster, tampak pula potret Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, lengkap dengan semboyan legendarisnya, “Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani”.

Seskab Teddy pun memberikan pesan agar Hardiknas ini momentum untuk semangat belajar, mengasah diri demi meraih cita-cita tinggi demi masa depan Indonesia yang lebih maju.

“Mari terus memupuk semangat belajar, mengasah potensi diri, dan meraih cita-cita yang lebih tinggi, demi masa depan Indonesia yang lebih maju,” tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

