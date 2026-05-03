Dorong Budaya Hidup Sehat, Dirut BPJS Kesehatan Lari Bareng Komunitas di Balikpapan

BALIKPAPAN - BPJS Kesehatan terus mendorong perubahan perilaku hidup sehat sebagai fondasi utama pembangunan kesehatan nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan pada kegiatan Balikpapan Coastal Running di Kota Balikpapan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-129 Kota Balikpapan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mengingatkan masyarakat bahwa kesehatan dimulai dari langkah sederhana, seperti aktif bergerak, rutin berolahraga, dan menjaga pola hidup sehat, Minggu (3/5/2026).

“Bangsa yang kuat dibangun oleh masyarakat yang sehat. Karena itu, menjaga kesehatan tidak cukup hanya melalui layanan pengobatan, tetapi harus dimulai dari kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara konsisten,” ujar Pujo.

Lebih lanjut, Pujo mengatakan bahwa BPJS Kesehatan menghadirkan upaya promotif dan preventif melalui Program Prolanis Muda sebagai salah satu Quick Wins yang menyasar generasi produktif. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan meningkatnya penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes melitus, yang kini juga banyak dialami oleh masyarakat usia di bawah 45 tahun.

“Melalui pendekatan berbasis komunitas, aktivitas fisik seperti olahraga bersama, Prolanis Muda diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku hidup sehat secara berkelanjutan di kalangan generasi muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyakit kronis bukan lagi hanya persoalan usia lanjut, tetapi juga menjadi tantangan generasi produktif, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan relevan agar masyarakat dapat menjaga kesehatannya sejak dini,” tambah Pujo.

Per 1 April 2026, kepesertaan Program JKN telah mencapai lebih dari 285 juta jiwa atau setara 98 persen lebih penduduk Indonesia. Selain itu, BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama dengan 23.623 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), serta 3.206 rumah sakit dan klinik utama.

“Setiap langkah yang kita ambil hari ini adalah investasi kesehatan untuk masa depan. Upaya penguatan promotif dan preventif ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berkualitas sebagai fondasi menuju Indonesia maju,” kata Pujo.

Pada kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan juga menghadirkan layanan BPJS Keliling guna mempermudah akses layanan administrasi bagi masyarakat secara langsung. Bagi Pujo, kehadiran layanan BPJS Keliling ini merupakan bagian dari komitmen BPJS Kesehatan dalam mendekatkan pelayanan kepada peserta Program JKN agar semakin mudah dan cepat.