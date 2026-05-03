Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemenag Beri Beasiswa Sarjana bagi Guru Ngaji, Pendaftaran Dibuka hingga Akhir Mei

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |23:29 WIB
Kemenag Beri Beasiswa Sarjana bagi Guru Ngaji, Pendaftaran Dibuka hingga Akhir Mei
Kemenag (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) membuka program Beasiswa Sarjana pendidikan jarak jauh (PJJ) keagamaan. Program ini disiapkan bagi para pendidik di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan Alquran.

"Program beasiswa ini dirancang khusus agar ustadz dan ustadzah bisa kuliah tanpa meninggalkan tugas mengajar. Sistemnya fleksibel, berbasis daring, sehingga tetap bisa mengabdi di masyarakat,” kata Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Alquran, Aziz Syafiuddin, dikutip Minggu (3/5/2026).

Pendaftaran Program Beasiswa PJJ Keagamaan dibuka mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Pilihan yang tersedia adalah program studi Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Pendidikan Agama Islam di UIN Siber Syekh Nurjati.

Ia menegaskan, seluruh biaya pendidikan mulai dari awal hingga lulus nanti akan ditanggung penuh oleh pemerintah melalui Kemenag. Pihaknya berharap para pendidik di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan Alquran dapat memanfaatkan program pendidikan ini.

"Ini adalah kesempatan besar yang harus dimanfaatkan oleh para guru LPQ,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/21/65/2443672/siap-siap-beasiswa-lpdp-akan-kembali-dibuka-pada-1-agustus-mn5BKuCOtq.jpg
Siap-Siap! Beasiswa LPDP Akan Kembali Dibuka pada 1 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/10/65/2423141/ingin-dapat-beasiswa-ini-tips-membuat-esai-kontribusi-dari-awardee-lpdp-uns-U2FtSbVR4S.jpg
Ingin Dapat Beasiswa? Ini Tips Membuat Esai Kontribusi dari Awardee LPDP UNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/02/65/2418850/pendaftaran-beasiswa-lpdp-diperpanjang-miGWLoWSnp.jpg
Pendaftaran Beasiswa LPDP Diperpanjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/02/65/2418846/ini-ragam-beasiswa-yang-disediakan-lpdp-2021-PbyNpuL7o7.jpg
Ini Ragam Beasiswa yang Disediakan LPDP 2021
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/22/65/2133394/lpdp-beri-selamat-ke-3-alumninya-jadi-staf-khusus-presiden-netizen-jadi-ingin-kuliah-lagi-480AumbJtl.jpg
LPDP Beri Selamat ke 3 Alumninya Jadi Staf Khusus Presiden, Netizen: Jadi Ingin Kuliah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/08/65/2114257/maudy-ayunda-ikut-seleksi-lpdp-tahun-lalu-bagaimana-caranya-QAitizomPI.jpg
Maudy Ayunda Ikut Seleksi LPDP Tahun Lalu, Bagaimana Caranya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement