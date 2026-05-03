Kemenag Beri Beasiswa Sarjana bagi Guru Ngaji, Pendaftaran Dibuka hingga Akhir Mei

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) membuka program Beasiswa Sarjana pendidikan jarak jauh (PJJ) keagamaan. Program ini disiapkan bagi para pendidik di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan Alquran.

"Program beasiswa ini dirancang khusus agar ustadz dan ustadzah bisa kuliah tanpa meninggalkan tugas mengajar. Sistemnya fleksibel, berbasis daring, sehingga tetap bisa mengabdi di masyarakat,” kata Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Alquran, Aziz Syafiuddin, dikutip Minggu (3/5/2026).

Pendaftaran Program Beasiswa PJJ Keagamaan dibuka mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Pilihan yang tersedia adalah program studi Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Pendidikan Agama Islam di UIN Siber Syekh Nurjati.

Ia menegaskan, seluruh biaya pendidikan mulai dari awal hingga lulus nanti akan ditanggung penuh oleh pemerintah melalui Kemenag. Pihaknya berharap para pendidik di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan Alquran dapat memanfaatkan program pendidikan ini.

"Ini adalah kesempatan besar yang harus dimanfaatkan oleh para guru LPQ,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

