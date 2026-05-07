Sambangi Markas Habib Rizieq, Menkop Bakal Bangun Koperasi Pesantren

JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyambangi markas Habib Rizieq Shihab, di Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/5/2026). Kunjungannya terkait rencana pembentukan koperasi pesantren.

Presiden Prabowo Subianto, kata Ferry, memiliki harapan agar koperasi kembali menjadi soko guru perekonomian bangsa. Rencana itu pun disambut positif.

"Sebagai cucu pendiri koperasi Margono Djojohadikusumo, Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar koperasi kembali sebagai soko guru perekonomian kita," ujar Menkop dalam keterangannya.

Pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab menyatakan, siap mendukung rencana baik pendirian koperasi pesantren. "FPI mendukung dan siap berpartisipasi dalam pembangunan koperasi pesantren," ujarnya.

(Arief Setyadi )

