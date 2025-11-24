Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ajak Gen Z Majukan Koperasi, Menkop Ferry: Masa Depan di Tangan Kalian

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |22:51 WIB
Ajak Gen Z Majukan Koperasi, Menkop Ferry: Masa Depan di Tangan Kalian
SURABAYAMenteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono menegaskan, masa depan koperasi Indonesia akan sangat dipengaruhi kreativitas dan keberanian generasi muda, khususnya Gen Z. 

Ferry menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber dalam acara “Indonesia Punya Kamu” yang digelar Universitas Airlangga (Unair) di Airlangga Convention Center (ACC), Surabaya, Senin (24/11/2025).

Acara tersebut turut dihadiri Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni UNAIR Mochammad Amin Alamsjah, serta ratusan mahasiswa Unair.

1. Gen Z Dorong Modernisasi Koperasi

Dalam pemaparannya, Ferry menekankan, ekosistem koperasi saat ini memasuki era transformasi besar. Menurutnya, Generasi Z memiliki peran kunci untuk mendorong percepatan modernisasi koperasi melalui kemampuan digital yang mereka kuasai.

“Ke depan, energi kreativitas dan keberanian Gen Z akan sangat menentukan arah koperasi Indonesia. Mulai dari digital marketing, koneksi bisnis online, hingga inovasi produk dan layanan. Semua itu adalah kekuatan besar yang dimiliki anak muda saat ini,” ujarnya.

Ia menyoroti pentingnya pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dengan dukungan digitalisasi dan partisipasi aktif generasi muda, Ferry optimistis koperasi dapat melompat lebih cepat dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Acara “Indonesia Punya Kamu” ini menjadi ruang dialog interaktif antara pembuat kebijakan dan mahasiswa, sekaligus wadah penguatan peran generasi muda dalam membangun ekonomi masa depan Indonesia.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
