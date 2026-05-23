Wakapolri Bertemu Otoritas Saudi, Fokus Perlindungan Jemaah Haji

JAKARTA - Polri memperkuat koordinasi dengan otoritas keamanan Arab Saudi menjelang puncak musim Haji 2026 guna meningkatkan perlindungan terhadap jemaah Indonesia.

Penguatan kerja sama tersebut dilakukan melalui pertemuan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, dengan jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi.

Kedatangan Wakapolri disambut resmi oleh Wakil Direktur Intelijen PSS Arab Saudi, Mayjen Abdul Hamid, yang mewakili pimpinan otoritas keamanan Arab Saudi.

Pertemuan itu menjadi bagian dari penguatan sinergi Satgas Haji Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah RI dalam mengawasi, mencegah, dan melindungi masyarakat dari praktik haji non-prosedural, penyalahgunaan visa, hingga penipuan berkedok keberangkatan haji.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, perlindungan jemaah harus dilakukan secara menyeluruh sejak sebelum keberangkatan hingga selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

“Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah RI terus memperkuat pengawasan di dalam negeri untuk mencegah keberangkatan non-prosedural dan melindungi masyarakat dari praktik penipuan. Pada saat yang sama, koordinasi dengan otoritas Arab Saudi juga diperkuat agar perlindungan terhadap jemaah Indonesia dapat dilakukan secara menyeluruh,” ujar Isir, Sabtu (23/5/2026).