Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wakapolri Bertemu Otoritas Saudi, Fokus Perlindungan Jemaah Haji

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |21:39 WIB
Wakapolri Bertemu Otoritas Saudi, Fokus Perlindungan Jemaah Haji
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo bersama Wakil Direktur Intelijen PSS Arab Saudi, Mayjen Abdul Hamid (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Polri memperkuat koordinasi dengan otoritas keamanan Arab Saudi menjelang puncak musim Haji 2026 guna meningkatkan perlindungan terhadap jemaah Indonesia.

Penguatan kerja sama tersebut dilakukan melalui pertemuan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, dengan jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi.

Kedatangan Wakapolri disambut resmi oleh Wakil Direktur Intelijen PSS Arab Saudi, Mayjen Abdul Hamid, yang mewakili pimpinan otoritas keamanan Arab Saudi.

Pertemuan itu menjadi bagian dari penguatan sinergi Satgas Haji Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah RI dalam mengawasi, mencegah, dan melindungi masyarakat dari praktik haji non-prosedural, penyalahgunaan visa, hingga penipuan berkedok keberangkatan haji.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, perlindungan jemaah harus dilakukan secara menyeluruh sejak sebelum keberangkatan hingga selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

“Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah RI terus memperkuat pengawasan di dalam negeri untuk mencegah keberangkatan non-prosedural dan melindungi masyarakat dari praktik penipuan. Pada saat yang sama, koordinasi dengan otoritas Arab Saudi juga diperkuat agar perlindungan terhadap jemaah Indonesia dapat dilakukan secara menyeluruh,” ujar Isir, Sabtu (23/5/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement