Penggunaan AI dalam Dunia Pendidikan Harus Didukung Orisinalitas Karya

Penggunaan AI dalam Dunia Pendidikan Harus Didukung Orisinalitas Karya/Okezone

JAKARTA -Pemerintah terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan kompetensi guru di era digital. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis, kendala yang dihadapi guru saat ini tidak hanya terkait teknis penulisan, tetapi juga keterbatasan literasi digital dan pemahaman mengenai penggunaan Artificial Intelligence (AI) secara etis dalam dunia akademik.

Akademisi Universitas Negeri Jakarta Annisa Lutfia, mengatakan, perkembangan AI dapat menjadi peluang bagi guru untuk meningkatkan kualitas penulisan akademik apabila dimanfaatkan secara tepat.

AI dapat membantu proses penyusunan kerangka artikel, parafrase akademik, hingga penyuntingan bahasa, ujarnya dalam Optimalisasi Kompetensi Guru SMKS Wahidin Cirebon, Penulisan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) melalui Pemanfaatan AI, dikutip, Jumat (5/6/2026).

“Namun tetap harus digunakan dengan menjunjung tinggi integritas ilmiah dan orisinalitas karya,”lanjutnya.

AI kata dia bukan pengganti proses berpikir akademik, tetapi alat bantu yang dapat mendukung guru dalam menyusun karya ilmiah secara lebih efektif dan sistematis.

Melalui kegiatan ini, dia berharap para guru mampu meningkatkan kompetensi akademik sekaligus literasi digital dalam menghadapi tantangan pendidikan di era transformasi teknologi.

Program ini juga sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 tentang Quality Education atau pendidikan berkualitas melalui peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan penguatan budaya akademik berbasis teknologi.

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