Bahlil Sebut Kosgoro 1957 Cikal Bakal Lahirnya Partai Golkar

JAKARTA – Musyawarah Besar (Mubes) V PPK Kosgoro 1957 menetapkan Sari Yuliati sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 periode 2026–2031. Bendahara Umum (Bendum) Partai Golkar itu terpilih secara mekanisme aklamasi.

Keputusan tersebut diambil setelah seluruh peserta Mubes menyampaikan dukungan dan persetujuan bulat kepada Sari untuk memimpin organisasi selama lima tahun mendatang.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan posisi strategis Kosgoro 1957 dalam perjalanan sejarah bangsa maupun perkembangan Partai Golkar.

“Organisasi yang berdiri sejak masa awal kemerdekaan tersebut memiliki kontribusi besar dalam penguatan ekonomi nasional dan pembentukan kekuatan politik karya-kekaryaan,”ujar Bahlil dikutip, Sabtu (6/6/2026).

Bahlil menilai Kosgoro 1957 merupakan salah satu elemen penting yang turut melahirkan Partai Golkar dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

“Kosgoro 1957 lahir tidak hanya untuk mengisi kemerdekaan, tetapi juga memperkuat ekonomi bangsa,”ujarnya.

“Kosgoro menjadi salah satu organisasi pelopor lahirnya Golkar, organisasi ini menyumbangkan gagasan penting bagi Sekretariat Bersama Golkar," tutup Bahlil.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Kosgoro 1957 DKI Jakarta, Syafi Fabio Djohan mengapresiasi terselenggaranya seluruh proses pada pemilihan ini. Menurutnya Kosgoro 57 semakin bisa berkontribusi untuk pembangunan Bangsa.