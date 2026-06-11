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Usulkan Tambahan Anggaran Rp15,5 Triliun, Otorita IKN: Untuk Kejar Target 2028

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |13:37 WIB
Usulkan Tambahan Anggaran Rp15,5 Triliun, Otorita IKN: Untuk Kejar Target 2028
OIKN mengusulkan tambahan Rp15,5 triliun di dalam Pagu Anggaran 2027.
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JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengusulkan tambahan Rp15,5 triliun di dalam Pagu Anggaran 2027. Usulan ini diajukan guna membantu mencapai target IKN menjadi ibu kota negara pada 2028.

Usulan itu disampaikan Basuki saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026). Ia menyampaikan, kebutuhan anggaran OIKN tahun 2027 sebesar Rp22,2 triliun.

"Telah dialokasikan dalam pagu indikatif sebesar Rp6,7 triliun, sehingga masih terdapat kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp15,5 triliun," ujar Basuki.

Jumlah itu meliputi kebutuhan anggaran pembangunan IKN batch kedua untuk tahun 2025, 2026, 2027 sebesar Rp7,4 triliun dan pembangunan batch 3 sebesar Rp8 triliun untuk kontrak tahun jamak 2026-2028.

"Sehingga tujuan dari Perpres 79/2025 tahun 2025 untuk menjadikan kawasan IKN menjadi ibu kota negara tahun 2028," katanya.

Kemudian, Basuki menyampaikan, kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur terbangun sebesar Rp96 miliar.

"Jadi ini untuk gedung-gedung atau jalan yang sudah terbangun, pemeliharaannya ditugaskan kepada Otorita dan kami membutuhkan biaya pemeliharaan sebesar Rp96 miliar," tutur Basuki.

(Rahman Asmardika)

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