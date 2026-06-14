China Hadapi “Epidemi” Baru, Lonjakan Kematian Usia Muda Picu Kekhawatiran Publik

JAKARTA - China dilaporkan sedang menghadapi “epidemi”, yang diam-diam telah meningkatkan kekhawatiran publik dan global. Kasus kematian mendadak di kalangan warga usia muda dan paruh baya di China dinilai bukan lagi kejadian terisolasi, melainkan sebuah tren yang dilaporkan terjadi di beberapa provinsi. Rumah duka melaporkan distribusi usia yang meresahkan, rumah sakit kewalahan, dan pihak keluarga mengharapkan transparansi informasi yang lebih terbuka dari otoritas terkait. Terbatasnya publikasi data kematian yang komprehensif dari pemerintah, dalam hal ini Partai Komunis China (PKC) memicu berbagai spekulasi dan diskusi di masyarakat terkait penanganan isu kesehatan ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, China telah menyaksikan lonjakan kematian mendadak yang mengkhawatirkan di kalangan warga muda dan paruh baya, sebuah fenomena yang telah memicu kekhawatiran dan perdebatan luas. Apa yang dulunya dianggap sebagai krisis kesehatan yang sebagian besar terbatas pada lansia kini telah meluas hingga mencakup remaja, pelajar, dan profesional di usia produktif. Namun, kebijakan informasi dari PKC dinilai belum transparan, menimbulkan ketidakpastian mengenai penyebab fenomena ini.

Dilansir Hamrakura, Minggu, (14/6/2026) aspek yang paling mengkhawatirkan dari krisis ini adalah pergeseran demografisnya. Catatan rumah duka dari berbagai provinsi mengungkapkan bahwa semakin banyak kematian melibatkan individu di bawah usia 40 tahun, dengan beberapa daftar menunjukkan korban semuda 13 tahun. Dalam satu kasus yang mencolok dari April 2026, setiap kematian yang tercatat berusia di bawah 33 tahun. Informasi di sejumlah rumah duka tingkat kabupaten menampilkan data usia korban yang mencakup remaja, mahasiswa, dan profesional yang dilaporkan kolaps di ruang kelas, kantor, dan ruang publik. Laporan-laporan ini, meskipun memerlukan verifikasi independen lebih lanjut karena adanya pembatasan informasi, menunjukkan konsistensi di beberapa wilayah.

Penanganan situasi ini ditandai dengan pembatasan akses informasi dan pengawasan ketat. Sejak pandemi COVID-19, data kematian resmi dipublikasikan secara terbatas, sehingga menyulitkan peneliti independen untuk menganalisis tren secara menyeluruh. Diskusi daring yang mengaitkan kematian mendadak dengan pola kerja, keamanan pangan, atau dampak vaksinasi kerap mengalami moderasi oleh sistem sensor, sementara pihak keluarga yang meminta kejelasan menghadapi kendala birokrasi.

Rumah sakit di seluruh China melaporkan kepadatan pasien, dengan pasien menderita penyakit pernapasan dan pingsan tanpa sebab yang jelas, namun pemerintah terus meremehkan tingkat keparahan situasi tersebut. Rumah duka, yang kewalahan karena kapasitas yang tidak mencukupi, semakin menggarisbawahi skala krisis ini.