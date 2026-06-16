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Elza Syarief Mundur dari Penasihat Hukum Sony Sanjaya, Ini Alasannya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |19:10 WIB
Elza Syarief Mundur dari Penasihat Hukum Sony Sanjaya, Ini Alasannya
Elza Syarief. (Foto: Riyan Rizki/IMG)
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JAKARTA - Advokat Elza Syarief menyatakan mundur dari penasihat hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya. Pengunduran diri ini, menurut Elza, telah dilakukan sejak Senin (15/6/2026).

"Ya benar, saya mundur sebagai kuasanya Pak SS (Sony Sanjaya)," kata Elza saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (16/6/2026).

Elza menilai Sony tidak jujur dalam memberikan keterangan. Elza juga menyebut Sony bahkan menerima uang rutin dari tersangka lainnya dalam kasus ini, yakni Asep Yusuf Somantri (AYS), pihak swasta.

"Pak Sony tidak jujur dan sebelum bersumpah bersih, tapi info beberapa orang terutama Asep dia menerima uang dari Asep secara rutin. Bagaimana mau JC?" imbuh Elza.

Elza juga menilai ada pihak-pihak yang tidak menginginkan dirinya untuk menjadi kuasa hukum Sony. Menurut Elza, dirinya dinilai berbahaya lantaran bisa membongkar kedok keseluruhan kasus ini.

"Sepertinya mau saya tidak sebagai kuasanya karena takut terbuka kedoknya, mereka merasa saya berbahaya," ujar dia.

"Dicabut atau mundur (dari kuasa hukum) yang penting saya bukan kuasanya lagi," tutupnya.

(Rahman Asmardika)

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