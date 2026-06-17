Viral Orang Berenang di Kolam Bundaran HI, Ternyata Ini Faktanya!

JAKARTA - Media sosial (medsos) dihebohkan dengan video yang memperlihatkan seorang pria berenang, di kolam Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Peristiwa itu disebut terjadi pada Selasa (16/6/2026).

Dalam video tersebut, pria yang hanya mengenakan celana pendek terlihat berada di dalam kolam air mancur Bundaran HI. Unggahan itu pun ramai diperbincangkan. Tak sedikit warganet yang mempertanyakan bagaimana pria tersebut bisa berada di area kolam yang selama ini dikenal sebagai salah satu ikon Jakarta.

"Momen langka seseorang berenang di Bundaran HI," demikian keterangan dalam unggahan akun Instagram @sekitar_jaksel, dikutip Rabu (17/6/2026).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, meluruskan informasi yang beredar. Menurut dia, pria yang terlihat berenang itu bukan warga yang sengaja masuk ke kolam, melainkan petugas yang sedang menjalankan tugas perawatan.