Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Video Penggerebekan Rumdin Kalapas Waingapu Viral Lagi, Ditjenpas: Itu Kejadian Lama!

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |12:10 WIB
Video Penggerebekan Rumdin Kalapas Waingapu Viral Lagi, Ditjenpas: Itu Kejadian Lama!
Juru Bicara Ditjenpas, Rika Aprianti (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memberikan klarifikasi terkait beredarnya video yang menampilkan penggerebekan rumah dinas Kepala Lapas (Kalapas) Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ditjenpas menegaskan video tersebut merupakan rekaman lama yang terjadi pada November 2024.

Juru Bicara Ditjenpas, Rika Aprianti, mengatakan saat peristiwa itu terjadi, Kalapas Waingapu dijabat oleh RB. Menurutnya, yang bersangkutan telah dikenai tindakan tegas setelah kasus tersebut terungkap.

"Video tersebut adalah video lama yang terjadi pada November 2024. RB yang saat itu menjadi Kalapas Waingapu langsung diberikan tindakan pencopotan jabatan, dilakukan pemeriksaan serta tindakan administratif," kata Rika, Sabtu (1/8/2026).

Rika menjelaskan, video tersebut kembali beredar di media sosial dengan narasi yang tidak tepat, terutama terkait waktu kejadiannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/298/3233258//martabak_wiro_sableng-oFIs_large.jpg
Viral! Penjual Martabak Pakai Kapak Wiro Sableng Buat Potong Makanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/612/3232298//viral_event_lari-nCsw_large.jpg
Viral! WNA di Bali Bikin Event Lari, Tertutup untuk WNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/338/3232286//mobil_alphard_terobos_zebra_cross-tczM_large.jpeg
Polisi Tilang Sopir Alphard yang Terobos Zebra Cross dan Cekcok dengan Satpam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/338/3232212//penumpang_alphard_yang_ribut_dengan_satpam-KGqC_large.jpg
Terungkap! Sopir dan Penumpang Alphard yang Ribut dengan Satpam Anggota Polda Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/612/3232166//bocah_ke_makam_ibu-Ragy_large.jpg
Viral! Bocah Perempuan Ziarah ke Makam Ibunya di Hari Pertama Sekolah: Aku Sudah Pakai Seragam Mah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/624/3232144//pandawara_cilik-oD35_large.jpg
Viral, Aksi 4 Bocah SD Pandawara Cilik Bersihkan Selokan hingga Sungai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement