Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

50 Tokoh Siap Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Roy Suryo, Ada Din Syamsuddin hingga Oegroseno

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |20:21 WIB
50 Tokoh Siap Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Roy Suryo, Ada Din Syamsuddin hingga Oegroseno
Roy Suryo (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 50-an tokoh disebut siap menjadi penjamin terkait penangguhan penahanan pakar telematikan Roy Suryo terkait kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Hal itu disampaikan pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin saat mendatangi RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur, pada Sabtu (20/6/2026). 

"Terakhir sudah ada kira-kira 50-an jaminan dari tokoh-tokoh untuk memberikan dukungan kepada Pak Roy," kata Khozinudin. 

Terkait upaya penangguhan penahanan tersebut, Khozinudin menyatakan akan diajukan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. 

Permohonan itu berbarengan dengan pelimpahan berkas perkara dan tersangka atau tahap dua. "Kami mencoba untuk ikhtiar mengajukan permohonan penangguhan penahanan," ujarnya. 

Ia tidak merincikan siapa saja terkait tokoh-tokoh yang bersedia memberikan jaminan. Menurutnya, di antara tokoh-tokoh tersebut terdapat eks Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin dan eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/337/3225629/roy_suryo-7b6I_large.jpg
Roy Suryo Ajukan Penangguhan Penahanan Senin Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/337/3225613/din-B5Ju_large.jpg
Roy Suryo-Dokter Tifa Ditahan, Din: Sungguh Kezaliman yang Nyata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/337/3225566/din_syamsuddin-AYJ5_large.jpg
Din: Tahan Roy Suryo dan Dokter Tifa, Polri Tidak Adil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225421/roy_suryo-8Kct_large.jpg
Penampakan Roy Suryo Usai Ditangkap, Nenteng Rompi Oranye dan Segelas Minuman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225344/viral-l7zN_large.jpg
Roy Suryo dan dr Tifa Ditangkap, Refly Harun Protes Keras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225341/roy_suryo-hNHg_large.jpg
Kuasa Hukum Harap Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangguhkan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement