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Mardiono: Kekayaan Alam Tidak Boleh Dikuasai Segelintir Orang

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |23:25 WIB
Mardiono: Kekayaan Alam Tidak Boleh Dikuasai Segelintir Orang
Mardiono (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA – Ketua Umum PPP yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan yang dimiliki harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Untuk itu, ia menekankan pembangunan ekonomi harus mendorong masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar menjadi konsumen.

“Kekayaan alam Indonesia tidak boleh hanya dikuasai oleh segelintir orang. Kita harus ikut menikmati dan menjadi bagian dari pelaku pembangunan nasional. Rakyat harus bangkit menjadi produsen sehingga perekonomian semakin berkembang,” katanya, dikutip Sabtu (20/6/2026).

Mardiono melantik jajaran pengurus DPW PPP Sulawesi Selatan periode 2026-2031. Ia mengingatkan agar seluruh kader PPP tetap dekat dengan rakyat, menjaga keberpihakan kepada masyarakat, dan mendukung program-program pemerintah.

Selain itu, ia meminta agar kader PPP terus hadir di tengah masyarakat. Semua pihak diminta tidak terpengaruh berbagai isu negatif yang dapat mengganggu perjuangan.

“Saya titipkan kepada para kader PPP agar selalu bersama dengan rakyat dan keberpihakan kepada rakyat. Tidak boleh kader PPP terprovokasi oleh isu-isu yang negatif, serta agar dapat mendukung program-program pemerintah yang pro rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, ada tanggung jawab dalam mengawal dan menyosialisasikan berbagai program pemerintah Presiden Prabowo Subianto hingga ke tingkat akar rumput. Apalagi, sejumlah program bertujuan memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Mardiono SDA Sumber Daya Alam
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