Prabowo Berkelakar di Munas NU: di Istana Ulama Patuh pada Saya

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berkelakar bahwa para kiai dan ulama “patuh” kepadanya saat berada di Istana Negara. Namun, ia menegaskan, bahwa dirinya justru akan patuh kepada para kiai di luar Istana.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada acara penutupan Munas-Konbes NU 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Selasa (23/6/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo sempat berhenti sejenak sebelum meminta izin untuk melanjutkan pidatonya.

"Harus patuh sama kiai, kalau di Istana kiai patuh sama saya," ujar Prabowo yang langsung disambut tawa para peserta acara.

Terlepas dari candaan tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya hubungan harmonis antara ulama dan umara sebagai pilar bangsa.

"Itu namanya ulama dan umara bersatu untuk negara dan bangsa," ucapnya.

(Awaludin)

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